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В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный президентской практике в Украине

Организаторы – Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом, при поддержке интернет-портала LB.ua.

30 мая 2019 года в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Правопорядок в президентской интерпретации». Модератор дискуссии - правозащитник, психиатр, общественный деятель Семён Глузман.

Вопросы к обсуждению:

  • История и современные реалии президентской практики в Украине.

  • Пути приведения фактических полномочий Президента к тем, которые определены Конституцией

  • Давняя дискуссия об Администрации Президента

Участники круглого стола:

  • Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, общественный деятель

  • Володимир ВАСИЛЕНКО - правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

  • Виктор МУСИЯКА, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины

  • Евгений ГОЛОВАХА, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины

  • Андрей КУЛИКОВ, журналист, телеведущий, медиа-эксперт

  • Николай СИРЫЙ, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины

  • Александра ПРИМАЧЕНКО, журналист

  • Михаил ЛЕВ, юрист, глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований»

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Упоминание в новостях организатора дискуссии - Института Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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