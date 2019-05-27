В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный президентской практике в Украине

Организаторы – Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом , при поддержке интернет-портала LB.ua.

30 мая 2019 года в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Правопорядок в президентской интерпретации». Модератор дискуссии - правозащитник, психиатр, общественный деятель Семён Глузман.

Вопросы к обсуждению:

История и современные реалии президентской практики в Украине.

Пути приведения фактических полномочий Президента к тем, которые определены Конституцией

Давняя дискуссия об Администрации Президента

Участники круглого стола:

Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, общественный деятель

Володимир ВАСИЛЕНКО - правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Виктор МУСИЯКА, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины

Евгений ГОЛОВАХА, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины

Андрей КУЛИКОВ, журналист, телеведущий, медиа-эксперт

Николай СИРЫЙ, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины

Александра ПРИМАЧЕНКО, журналист

Михаил ЛЕВ, юрист, глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований»

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях организатора дискуссии - Института Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).