В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный президентской практике в Украине

30 мая 2019 года в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Правопорядок в президентской интерпретации». Модератор дискуссии - правозащитник, психиатр, общественный деятель Семён Глузман.
Вопросы к обсуждению:
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История и современные реалии президентской практики в Украине.
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Пути приведения фактических полномочий Президента к тем, которые определены Конституцией
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Давняя дискуссия об Администрации Президента
Участники круглого стола:
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Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, общественный деятель
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Володимир ВАСИЛЕНКО - правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
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Виктор МУСИЯКА, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
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Евгений ГОЛОВАХА, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины
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Андрей КУЛИКОВ, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
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Николай СИРЫЙ, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
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Александра ПРИМАЧЕНКО, журналист
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Михаил ЛЕВ, юрист, глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований»
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Упоминание в новостях организатора дискуссии - Института Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).