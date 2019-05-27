Правоохранители эвакуировали 1,3 тыс человек, взрывчатки не нашли.

В Киеве из здания Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали 1,3 тыс. человек после анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке.

"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра была эвакуирована 1 тысяча 300 человек… Проводятся поиски шутника", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, сегодня утром также аноним сообщил о бомбе в Центральной синагоге Киева.