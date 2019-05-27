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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Березовое. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников дважды: вблизи населенного пункта Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди ВСУ не было.

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