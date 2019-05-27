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Полиция Киева открыла производство из-за повреждения нового пешеходного моста

Правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Полиция Киева открыла производство из-за повреждения нового пешеходного моста
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения нового пешеходного моста на столичном Печерске, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Вчера в полицию поступило сообщение о повреждении стекла на пешеходном мосту. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы главного и территориального управления полиции. Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. На следующий день два стеклянных окна на поверхности пола покрылись трещинами. Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в мост стреляли.

Сегодня, 27 мая, на прозрачном участке пола моста треснуло еще одно стекло.

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