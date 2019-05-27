ГБР расследует бунт в одесской колонии

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, причиной бунта стали "ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания".

"Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели. Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарную технику и другое имущество", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в действиях работников "Южной исправительной колонии № 51" и других работников правоохранительных органов следователи ГБР усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

Как сообщалось, утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, вспыхнули беспорядки. Из-за пожара в колонии ранения получили четверо работников учреждения, погибших нет. Информация о побеге заключенных не подтвердилась.