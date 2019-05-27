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На пешеходном мосту в Киеве заменили поврежденные стекло

"Уже новенькое. Берегите!"

На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, треснувшие стекла заменили на новые.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Twitter.

"Уже новенькое. Берегите!", - написал он.

Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. На следующий день два стеклянных окна на поверхности пола покрылись трещинами. Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в мост стреляли.

Сегодня, 27 мая, на прозрачном участке пола моста треснуло еще одно стекло.

Полиция Киева открыла производство из-за повреждения нового пешеходного моста.

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