На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, треснувшие стекла заменили на новые.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Twitter.
"Уже новенькое. Берегите!", - написал он.
Вже новеньке. Бережіть! pic.twitter.com/CY4VvLrGA1— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 27 мая 2019 г.
Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. На следующий день два стеклянных окна на поверхности пола покрылись трещинами. Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в мост стреляли.
Сегодня, 27 мая, на прозрачном участке пола моста треснуло еще одно стекло.
Полиция Киева открыла производство из-за повреждения нового пешеходного моста.