В центре Львова на Галицкой площади, 13 ночью 28 мая подожгли отделение Альфа-банка.
Об этом говорится на сайте мэрии.
Сообщение о пожаре поступило в 3:56 ночи, а к 4:13 огонь потушили.
Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке написал, что в отделение Альфа-банка неизвестные лица бросили какой-то предмет, от которого произошло возгорание.
Пострадавших нет.
Напомним, в конце 2018 года во Львове уже было несколько поджогов отделений Альфа-банка, а в марте неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank.
Оба финучреждения - и Альфа, и Forward - принадлежат российским бизнесменам.