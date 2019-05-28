Фото: facebook.com/igor.zinkevych

В центре Львова на Галицкой площади, 13 ночью 28 мая подожгли отделение Альфа-банка.

Об этом говорится на сайте мэрии.

Сообщение о пожаре поступило в 3:56 ночи, а к 4:13 огонь потушили.

Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке написал, что в отделение Альфа-банка неизвестные лица бросили какой-то предмет, от которого произошло возгорание.

Пострадавших нет.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, в конце 2018 года во Львове уже было несколько поджогов отделений Альфа-банка, а в марте неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank.

Оба финучреждения - и Альфа, и Forward - принадлежат российским бизнесменам.