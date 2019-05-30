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​Рада поддержала госфинансирование движения "Пласт" как направления внешкольного образования

Скауты смогут пользоваться государственными и коммунальными учреждениями культуры на льготных условиях.

​Рада поддержала госфинансирование движения "Пласт" как направления внешкольного образования
Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада ввела финансирование Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования.

За соответствующий законопроект №10184 за основу и в целом проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно документу, предлагается признать "пластовое направление" одним из основных во внешкольном образовании и позволить "Пласту" пользоваться на льготных условиях, предусмотренных законодательством, государственными и коммунальными учреждениями культуры и внешкольными учебными учреждениями культуры.

Согласно пояснительным запискам, принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов, а также будет способствовать формированию мощного и ценностно-ориентированного поколения активных граждан.

Напомним, "Пласт" - это национальная скаутская молодежная организация. В Украине пластуны также распространяют Вифлеемский Огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также Украинским военным на передовую.

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Источник: "Украинские новости"
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