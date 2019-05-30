Тимошенко предложила сформировать временное правительство

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила за формирование временного правительства.

Об этом она сказала в кулуарах парламента

"Парламент не просто должен удовлетворить эту отставку, а обязан уволить это правительство, а потом сформировать временное правительство, которое уже может работать в контексте стратегий, которые люди ожидали от президентских выборов", - заявила Тимошенко.

Она считает, что премьер Владимир Гройсман продолжает политику, за которую "народ отправил Порошенко в отставку" и к тому же сорвал подачу в Раду бюджетной декларации.

"1 июня правительство Украины должно принять и внести в Верховную Раду ключевой документ - бюджетную декларацию на три года. Бюджетная декларация важнее, чем любой документ, который сегодня может принять правительство и Верховная Рада", - сказала Тимошенко.

Напомним, что крупнейшая фракция парламента "Блок Петра Порошенко" решила не поддерживать увольнение Гройсмана.

Он подал в отставку 20 мая после трех лет на должности премьер-министра.