Зеленский назначит своего пресс-секретаря в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность своего пресс-секретаря и в ближайшее время назначит его.
Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-служба Зеленского.
Отмечается, что члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.
"С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение", - рассказал сотрудник пресс-службы.
Собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, отметив лишь, что это журналистка.
Напомним, ранее сообщалось, что команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность его спикера.
Пресс-секретарем президента Петра Порошенко с 2014 года является бывший журналист Святослав Цеголко, который с 2004 года работал на "5 канале", принадлежащем нынешнему главе государства.
Пресс-секретарем Виктора Януковича была Дарья Чепак, тоже бывший журналист.