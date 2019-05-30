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Зеленский назначит своего пресс-секретаря в ближайшие дни

Члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.

Зеленский назначит своего пресс-секретаря в ближайшие дни
президент Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность своего пресс-секретаря и в ближайшее время назначит его.

Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.

"С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, отметив лишь, что это журналистка.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность его спикера.

Пресс-секретарем президента Петра Порошенко с 2014 года является бывший журналист Святослав Цеголко, который с 2004 года работал на "5 канале", принадлежащем нынешнему главе государства.

Пресс-секретарем Виктора Януковича была Дарья Чепак, тоже бывший журналист.

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Источник: "Украинские новости"
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