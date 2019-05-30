"Народный фронт" тоже не поддержит отставку премьера Гройсмана

Правительство должно продолжать работать, поскольку нужно поддерживать отношения с МВФ.

Парламентская фракция "Народный фронт" тоже решила не поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщила член фракции Виктория Сюмар, передает Громадське.

По ее мнению, правительство должно продолжать свою работу, поскольку нужно далее поддерживать отношения с МВФ.

"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом ... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться", - подчеркнула Сюмар.

Напомним, Владимир Гройсман подал в отставку 20 мая. Он возглавляет правительство с апреля 2016 года.

Сегодня, 30 мая фракция Верховной Рады "Блок Петра Порошенко" также заявила, что не поддержит отставку премьер-министра.

В случае отставки Владимира Гройсмана его обязанности будет исполнять либо первый вице-премьер или другой член Кабмина. Однако, у исполняющего обязанности не будет права подписывать решения правительства.

27 мая "Батькивщина" сообщала, что наоборот, будет поддерживать отставку Гройсмана. Юлия Тимошенко считает, что действующее правительство должно немедленно уйти в отставку".

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть отставку премьер-министра.