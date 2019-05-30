"Кремль проводит в Крыму очередную чистку", - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал задержание российскими силовиками двух крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией", - написал министр в твиттере.

Он также призвал мировое сообщество потребовать их освобождения.

Кроме того, Климкин сообщил, что обсудит задержания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Польши и Швеции.

Напомним, сегодня в Крыму задержали двух активисток - Мумине Салиеву и Люфтие Зудиеву. К ним длительное время не пускали адвокатов. Вечером Зудиева и Салиева покинули здание ЦПЭ. Суд по делу правозащитниц назначен на утро 31 мая.