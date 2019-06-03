Зеленский выбрал себе пресс-секретаря

Президент Владимир Зеленский выбрал пресс-секретаря, который будет работать с ним во время работы на посту руководителя государства.

Об этом говорится в материале theБабель.

По неофициальной информации, эту должность займет 32-летняя Юлия Мендель. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Мендель информацию о победе в конкурсе не подтвердила и не опровергла. В команде Зеленского пообещали официально объявить об этом в ближайшие дни.

По словам пресс-секретаря "ЗеКоманды" Ирины Победоносцевой, на конкурс представителя президента подавались около 4 тыс. человек.

Напомним, Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря 30 апреля. 30 мая сообщалось, что он отобрал ТОП-10 кандидатов. Ранее назначил своим первым помощником соучередителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира.

Пресс-секретарем президента Петра Порошенко с 2014 года является бывший журналист Святослав Цеголко, который с 2004 года работал на "5 канале", принадлежащем нынешнему главе государства.

Пресс-секретарем Виктора Януковича была Дарья Чепак, тоже бывший журналист.