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Баканов уволит трех заместителей, в том числе генерала, которого бил Парасюк

В главке "К" пройдут чистки.

Баканов уволит трех заместителей, в том числе генерала, которого бил Парасюк
Фото: пресс-служба президента

Первый замглавы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Иван Баканов намерен уволить трех заместителей.

"Я думаю, что не будет трех заместителей", - сказал он журналистам на брифинге в понедельник.

По данным "Цензора", будут уволены Сергей Коваленко (заместитель по борьбе с контрабандой); Василий Писный (заместитель по борьбе с организованной преступностью); Владимир Рыбачук (заместитель по борьбе с коррупцией в судах).

Баканов фамилии на брифинге не назвал.

"Люди должны хотеть служить в Службе безопасности Украины, служить Украине, а не каким-то частным интересам. С другой стороны, это, знаете, как рефлекс. Конечно, вы должны перезагрузить в том числе и кадровый состава СБУ. И такое добро есть от президента Украины, и соответственно, такие мероприятия будут происходить", - сказал Баканов.

Напомним, что из этой троицы самый известный - это Писный. В 2015 году его прославил нардеп Владимир Парасюк, ударив ногой по голове на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

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