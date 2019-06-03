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Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными пользователей с русскими спецслужбами

Ранее Роскомнадзор обязал делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mamba и Badoo.

Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными пользователей с русскими спецслужбами
Фото: engadget.com

Роскомнадзор внёс приложение для знакомств Tinder в реестр распространителей информации. Это значит, что сервис теперь обязан предоставлять данные своих пользователей русским спецслужбам. Об этом сообщает русский филиал "Радио свобода".

Сервис будет полгода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецслужбами.

Ранее Роскомнадзор обязал делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mamba и крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.

Напомним, 22 марта 2019 года Подольский райсуд Киева 22 марта вынес первый приговор в рамках расследования так называемого Tinder-скандала, когда черные пиарщики сфабриковали фейк о домогательствах в домогательствах полицейского начальника к студентке.

Виновным признан капитан Управления государственной охраны Николай Рыженко, который передавал конфиденциальную информацию о владельцах транспортных средств и местонахождении автомобилей из базы транспортных средств и интегрированной информационно-поисковой системы, а также системы видеонаблюдения в Киеве.

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