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Из одесской колонии вывезли 58 заключенных

Осужденных перевели в учреждения аналогичного уровня безопасности.

Из одесской колонии вывезли 58 заключенных
Фото: dumskaya.net

Из Южной исправительной колонии №51 этапировали в другие учреждения исполнения наказаний 58 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

"2 июня 58 осужденных этапированы в другие учреждения аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в сообщении.

Осужденных перевели с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.

Во время перевода жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.

Напомним, на прошлой неделе в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. Пострадали 13 работников исправительного учреждения, трое из них были госпитализированы.

В колонии №51 находятся 445 заключенных, что составляет менее 50% наполнения, и согласно постановлению Кабинета министров позволяет рассматривать вопрос об оптимизации этого учреждения.

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