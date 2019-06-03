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Минобразования открыло образовательные центры для абитуриентов из Донбасса и Крыма

Жители оккупированных территорий могут поступить в вузы и училища по упрощенной процедуре.

Минобразования открыло образовательные центры для абитуриентов из Донбасса и Крыма
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

С сегодняшнего дня в Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", через которые жители жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украины территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

Для упрощенного вступления нужно:

  • обратиться в образовательный центр;
  • подать заявление и заполнить образовательную декларацию;
  • сдать 3 вступительных экзамена - украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс)
  • получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить документ об образовании государственного образца.

Подробные инструкции можно посмотреть здесь: https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/vstupnikam

Через образовательные центры можно поступить без результатов ВНО, украинского паспорта и аттестата. Однако, если у абитуриента есть аттестат и он сдавал ВНО, но хочет воспользоваться упрощенной процедурой вступления, то он может это сделать.

Поскольку безопасность таких поступающих является приоритетом, в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются. В то же время вузы всегда пытаются создать для таких поступающих максимально комфортные условия и при необходимости обеспечивают общежитиями.

Центры будут работать до 27 сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы в определенной даты в июле-августе.

Напомним, вступительная кампания в Украине начнется 1 июля - подача заявок на поступление в вузы по результатам внешнего оценивания.

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