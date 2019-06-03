Во вторник в Киеве до +28 градусов и кратковременный дождь

Во вторник, 4 июня в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, температура ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

3 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном море +20…+21 градус, в районе Хорлов +27 градусов, в Азовском море +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.