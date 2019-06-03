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​Послы Польши и Израиля выступили против нового памятника Шухевичу в Ивано-Франковске

Бартош Цихоцкий и посол Джоэл Лион написали письмо мэру города.

​Послы Польши и Израиля выступили против нового памятника Шухевичу в Ивано-Франковске
Фото: стоп-кадр видео

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион выразили протест мэру Ивано-Франковску из-за нового памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Фейсбуке.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также обнародовала письмо, адресованное мэру.

Фото: facebook.com/PolishEmbassyKyiv

Напомним, в мае в Ивано-Франковске открыли памятник командующему УПА Роману Шухевичу. Его установили на улице Шухевича возле школы-гимназии №2.

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.

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