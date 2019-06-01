В воскресенье в Киеве до +27 градусов

2 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+15 градусов, на Закарпатье +12...+17 градусов, днем +21...+28 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Сумской области местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Черкасской и Полтавской областях местами шквалы 15-20 м/с. Температураночью +12...+19 градусов, днем +24...+30 градусов, в Днепропетровской +28...+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, в Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Харьковской областиместами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +28...+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +27...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30 градусов.

1 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.