В июне украинцы будут отдыхать 12 дней

Среди них - два трехдневные уикенды.

В июне в украинцев будет 12 выходных дней с трехдневными уикендами 15-17 июня и 28-30 июня, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно ст.73 Кодекса законов о труде Украины, в июне – выходной день выпадает на пятницу, 28 июня - это День Конституции Украины.

Выходной день праздника Троицы, который выпадает на воскресенье, 16 июня, переносится на понедельник, 17 июня.

Таким образом, в июне в Украине будет 12 выходных дней.

Согласно Кодексу законов о труде, в праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения.

Напомним, в апреле украинцы отдыхали 10 дней.