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Депутаты пришли в Верховную Раду в вышиванках

День вышиванки ежегодно отмечают каждый третий четверг мая.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Депутаты пришли сегодня в Верховную раду в вышиванках, так образом они решили отпраздновать день вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

 Впрочем, часть депутатов пришли без вышиванки. Среди них, например, представители Оппозиционного блока, партии «Возрождение» и некоторые нефракционные депутаты.

 

Фото: Макс Требухов

В Оттаве канадские депутаты также пришли на работу в вишиванках. Об этом сообщил полол Украины в Канаде АндрейШевченко у себя на Facebook. «День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами», - написал он.

Фото: Andriy Shevchenko

Изначально День вышиванки был предложен студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Лесей Воронюк в 2006 году.

Праздник не привязан к государственным или религиозным памятным датам. Его цель - сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

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