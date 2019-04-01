В апреле украинцы будут отдыхать 10 дней

В апреле 2019 года у тех, кто работает стандартные пять дней в неделю будет 10 выходных и 20 рабочих дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 73 статью Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Всего в апреле будет восемь выходных дней (суббота и воскресенье), а также понедельник и вторник 29 и 30 апреля. Согласно закону, выходной день в воскресенье, 28 апреля, на который выпадает Пасха, переносится на понедельник.

Кроме того, Кабмин решил сделать выходным и вторник, 30 апреля. В связи с этим в конце апреля - начале мая выходными будут пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.

Напомним, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда, Кабинет министров рекомендовал перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля - на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря - на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.