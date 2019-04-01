Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток

Один военнослужащий получил ранения.

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, трижды применив вооружение, запрещенное Минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"... из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского. Из миномета калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцево; из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Золотое-4; из миномета калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новолуганское", - говорится в вечерней сводке.

В ходе обстрелов один военнослужащий получил ранения.

"Подразделения ВСУ дали противнику адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Напомним, 31 марта, в день выборов президента Украины, в зоне боевых действий на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны российских боевиков. Пострадавших не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также