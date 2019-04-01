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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Двое мужчин пострадали в результате взрыва газа в Харьковской области

Предварительно, в квартире жилого дома взорвалась неисправная газовая колонка.

В понедельник, 1 апреля, в селе Максимовка Богодуховского района Харьковской области в результате взрыва природного газа пострадали двое мужчин 34-ти и 64 лет.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Предварительно установлено, что в квартире жилого дома произошел взрыв газа из-за неисправности газовой колонки. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета. Проводится проверка.

Пострадавших доставили в местную больницу с травмами и ожогами. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что взрыв произошел на втором этажу двухэтажного многоквартирного дома.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Напомним, в начале марта в Харькове из-за взрыва газового баллона погиб работник "Водоканала".

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