​Задача раннего программирования в школах - не выучить язык, а привить интерес, - генеральный менеджер IT-компании

Раннее программирование в школах должно быть направлено на формирование интереса к этой сфере, а не на изучение языка программирования. Такое мнение высказала в ходе круглого стола Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies в Украине и странах wCIS (западное СНГ).

"Важно то, что обучение программированию должно быть построено в правильной форме - игровой, понятной и увлекательной. Основная цель программирования в ранних классах - не изучить язык программирования, а привить интерес. Это должна быть методология, которая позволит ребенку понять, как работает его игра, он должен захотеть такую игру сделать сам", - сказала Ирина Волк.

По ее словам, утверждение о том, что программирование - это сложно, является мифом.

"Миф, что это сложно, по моему мнению, порождается тем, что на уроках информатики это излагается старыми методами. Начинается поздно и сразу с изучения языка. Нет начального толчка, когда детей это захватывает. То есть цель - сначала зарядить детей на то, что программирование это интересно ", - считает Ирина Волк.

Она также отметила, что в ІТ сфере в Украине сегодня наблюдается дефицит кадров.

"Представляя глобальную ІТ компанию, одну из крупнейших компаний в этой сфере, я могу утверждать, что сегодня о программировании и об ІТ мы говорим как об элементе грамотности, об элементе, который есть повсюду. Нет ни одной компании или государственного учреждения, которое бы не сталкивалось с ІТ", - подытожила Ирина Волк.