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Суд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандале

Капитан УГО, сливавший информацию, получил условный срок.

Суд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандале

Подольский райсуд Киева 22 марта вынес первый приговор в рамках расследования так называемого Tinder-скандала, когда черные пиарщики сфабриковали фейк о домогательствах в домогательствах полицейского начальника к студентке.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Виновным признан капитан Управления государственной охраны Николай Рыженко, который передавал конфиденциальную информацию о владельцах транспортных средств и местонахождении автомобилей из базы транспортных средств и интегрированной информационно-поисковой системы, а также системы видеонаблюдения в Киеве.

В приговоре указаны расценки полицейского. Конфинденциальная информация в отношении одного человека или владельца транспортного средства стоила 200 гривен, данные видеонаблюдения - 250 гривен.

Всего Рыженко за свои услуги получил 15 тысяч гривен.

В ноябре 2018 года он был задержан.

В феврале 2019 года Рыженко заключил с прокурором Военной прокуратуры соглашение о признании вины.

В марте суд утвердил соглашение и приговорил экс-сотрудника УГО к 2 годам лишения свободы, но освободил с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в ноябре 2018 года в Киеве был задержан политтехнолог Владимир Петров, известный также как Люмпен. Его заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, чье имя было использовано в секс-скандале о домогательствах к студентке.

В то же время суд отказался арестовать Петрова и отпустил его под круглосуточный домашний арест, позже меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста. Второй задержанный по этому делу - блогер Александр Барабошко - был арестован на два месяца с залогом в 3 млн гривен и вскоре вышел на свободу.

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