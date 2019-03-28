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Украина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию России из-за репрессий в Крыму

Делегация Украины в ПАСЕ просит защитить крымских татар в аннексированном Крыму.

Украина призвала ПАСЕ прекратить попытки вернуть делегацию России из-за репрессий в Крыму
Фото: Артем Атаманюк

Украинская делегация в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) в связи с задержанием оккупантами Крыма около 20 крымских татар обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье с просьбой использовать имеющиеся механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требованием остановить попытки восстановления делегации России в ПАСЕ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач", - сообщил в четверг утром народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице Facebook.

По его словам, аналогичное обращение украинская делегация направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Обращение к Дуне Миятович
Обращение к Дуне Миятович

Глава украинской делегации в ПАСЕ также опубликовал на своей странице обращение к генеральному секретарю Совета Европы и президенту ПАСЕ.

Напомним, 27 марта российские силовики в незаконно аннексированном Симферополе в ходе обысков в домах крымских татар задержали минимум 20 человек.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины заявило протест. Киев выразил особую обеспокоенность тем, что российская оккупационная власть снова выбрала в качестве предлога для обысков так называемое "дело Хизб ут-Тахрир", которое уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений.

С 2014 года российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

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