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Высший совет правосудия рекомендовал Президенту назначить еще 3 победителей конкурса в Антикорсуд

Последний из 39 кандидатов снял свою кандидатуру и отозвал заявление о допуске.

Высший совет правосудия рекомендовал Президенту назначить еще 3 победителей конкурса в Антикорсуд
Засiдання Вищої ради правосуддя
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

Высший совет правосудия рекомендует Президенту Петру Порошенко назначить еще 3 победителей конкурса в Антикоррупционный суд. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По результатам заседания Высший совет правосудия принял решение внести Президенту представление о назначении Сергея Боднара на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

ВСП также принял решение внести Президенту представление о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда Маркиана Галабалу и Евгения Крука.

ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей о назначении Владимира Цикало на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Цикало во время заседания ВСП снял свою кандидатуру и отозвал заявление о допуске его к конкурсу на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее ВСП рекомендовал Порошенко назначить 35 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд.

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