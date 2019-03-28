Высший совет правосудия рекомендовал Президенту назначить еще 3 победителей конкурса в Антикорсуд

Последний из 39 кандидатов снял свою кандидатуру и отозвал заявление о допуске.

Высший совет правосудия рекомендует Президенту Петру Порошенко назначить еще 3 победителей конкурса в Антикоррупционный суд. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По результатам заседания Высший совет правосудия принял решение внести Президенту представление о назначении Сергея Боднара на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

ВСП также принял решение внести Президенту представление о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда Маркиана Галабалу и Евгения Крука.

ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей о назначении Владимира Цикало на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Цикало во время заседания ВСП снял свою кандидатуру и отозвал заявление о допуске его к конкурсу на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее ВСП рекомендовал Порошенко назначить 35 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд.