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Украинские военные завоевали 6 медалей на турнире в Шотландии

В активе украинской команды 4 "золота" и 2 "бронзы".

Украинские военные завоевали 6 медалей на турнире в Шотландии
Фото: facebook.com/veteransdozen

В Шотландии на международных соревнованиях The Cateran Yomp-2019 команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Ветеранская десятка" в Facebook.

На дистанции 87 км украинец Олег Зимников показал один из лучших результатов. Вадим Свириденко на протезах прошел 35 км и уложился в общий норматив (8 часов).

Фото: facebook.com/veteransdozen

В этом году на The Cateran Yomp соревновались ветераны вооруженных сил США, Великобритании, Украины, Дании, Грузии, Австралии, Канады. В составе украинской команды соревновались трое представителей ВСУ, один - Национальной гвардии Украины и двое ветеранов.

Впервые украинские ветераны приняли участие в соревнованиях The Cateran Yomp в 2018. Тогда команда завоевала пять золотых и одну бронзовую медаль. В этом году к подготовке команды присоединились фонд "Ветеранская десятка", Трастовый фонд НАТО, посольство Великобритании и руководство Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

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