Фото: EPA/UPG Амине Гюльше, Месут Озил и Реджеп Эрдоган

Накануне в Стамбуле прошла церемония бракосочетания игрока лондонского "Арсенала" и сборной Германии Месута Озила и модели Амине Гюльше.

Свидетелем на свадьбе был президент Турции Реджеп Эрдоган, который прибыл на торжественное мероприятие вместе со своей супругой.

Эрдоган произнес напутственную речь и поставил подпись на документах, скрепляющих брак молодоженов.

Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ — afcstuff (@afcstuff) 7 июня 2019 г.

Отметим, что Озила и Эрдогана связывают давние дружеские отношения.

В минувшем сезоне во всех турнирах Месут провел 35 матчей, забил шесть голов и оформил три результативные передачи.