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Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока лондонского "Арсенала"

Президент Турции осуществил мечту Месута Озила.

Амине Гюльше, Месут Озил и Реджеп Эрдоган
Фото: EPA/UPG
Амине Гюльше, Месут Озил и Реджеп Эрдоган
Накануне в Стамбуле прошла церемония бракосочетания игрока лондонского "Арсенала" и сборной Германии Месута Озила и модели Амине Гюльше.

Свидетелем на свадьбе был президент Турции Реджеп Эрдоган, который прибыл на торжественное мероприятие вместе со своей супругой.

Эрдоган произнес напутственную речь и поставил подпись на документах, скрепляющих брак молодоженов.

Отметим, что Озила и Эрдогана связывают давние дружеские отношения.

В минувшем сезоне во всех турнирах Месут провел 35 матчей, забил шесть голов и оформил три результативные передачи.

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