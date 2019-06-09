IAAF отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Участники совета организации в Монако в воскресенье, 9 июня, отказались восстанавливать членство россиян, приостановленное в 2015 году в связи с массовыми случаями применения допинга, передает DW.

Глава рабочей группы IAAF, контролирующей усилия российской стороны по восстановлению членства в ассоциации, Руне Андерсен сообщил, что принятие такого решения руководству организации порекомендовала его команда. Он также указал, что IAAF проверит информацию СМИ о том, что два российских тренера и один врач, отстраненные от работы со спортсменами, продолжают свою деятельность.

Таким образом чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе с 27 сентября по 6 октября, по всей видимости, вновь пройдет без российской сборной. Следующее заседание совета IAAF состоится за несколько дней до открытия первенства.

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена десять раз, в последний раз - в марте 2019 года.

В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации.

С 2016 года российские спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе. В 2019 году IAAF вновь разрешила нескольким десяткам легкоатлетов из РФ выступать под нейтральным флагам. В частности, 22 января организация одобрила заявки 42 россиян на участие в международных соревнованиях в 2019 году, 21 февраля - еще 21 российского спортсмен.