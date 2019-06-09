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Иран представил новую систему ПВО

Khordad-15 способна обнаруживать до шести различных целей одновременно в радиусе 85 км.

Иран представил новую систему ПВО
Иран представил новую систему ПВО
Фото: tasnimnews.com

Министр обороны Ирана Амир Хатами представил в воскресенье, 9 июня, новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки, способную поражать различные цели с помощью ракет Sayyad-3. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

"Эта система может обнаруживать до шести различных целей одновременно, включая военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система рассчитана на уничтожение объектов противника на высоте до 27 км и в радиусе 75 км.

По словам иранского министра, новая система также может обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 километров и поражать их в радиусе 45 километров.

Благодаря высокой степени мобильности Khordad-15 может быть развернута и готова к действию в течение пяти минут.

Напомним, в начале июня США ввели новые санкции против Ирана.

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