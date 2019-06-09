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В Казахстане в день выборов задерживают митингующих против избрания преемника Назарбаева

Среди задержанных есть журналисты.

В Казахстане, где сегодня проходят внеочередные выборы президента, правоохранители задерживают участников митингов. Люди протестуют против избрания фактического преемника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Касим-Жомарт Токаева, у которого, как ожидается, не будет реальных конкурентов, передает Радио Свобода.

Фото: twitter.com/AzattyqRadiosy

Фото: twitter.com/AzattyqRadiosy

Около 100 демонстрантов задержаны. Среди них - репортер казахской службы Радио Свобода Петр Троценко.

"Протестующие, собравшиеся на площади Астаны в крупнейшем городе страны Алматы, призвали бойкотировать выборы, в которых, кроме Токаева, участвуют еще шесть одобренных правительством кандидатов", - говорится в материале.

В Алматы введены усиленные меры безопасности, на Площади Астаны и в других районах города патрулируют десятки полицейских. 

Большинство избирательных участков открылась в 7 утра (4 утра по киевскому времени) и закроются в 8 вечера. Также за пределами Казахстана работают 65 иностранных участков для голосования.

Ранее Токаев заявил, что голосование будет "открытым и прозрачным".

Однако, как отмечает издание, ни одно голосование, проведенное в Казахстане с момента провозглашения независимости в 1991 году, международные организации не признавали свободным и честным.

Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Количество протестов в стране после отставки Назарбаева заметно возросла. Участники требовали политических реформ, призывали бойкотировать выборы. Несколько активистов приговорили к штрафам и заключениям.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.

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