В Казахстане, где сегодня проходят внеочередные выборы президента, правоохранители задерживают участников митингов. Люди протестуют против избрания фактического преемника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Касим-Жомарт Токаева, у которого, как ожидается, не будет реальных конкурентов, передает Радио Свобода.

Фото: twitter.com/AzattyqRadiosy

Фото: twitter.com/AzattyqRadiosy

Около 100 демонстрантов задержаны. Среди них - репортер казахской службы Радио Свобода Петр Троценко.

"Протестующие, собравшиеся на площади Астаны в крупнейшем городе страны Алматы, призвали бойкотировать выборы, в которых, кроме Токаева, участвуют еще шесть одобренных правительством кандидатов", - говорится в материале.

В Алматы введены усиленные меры безопасности, на Площади Астаны и в других районах города патрулируют десятки полицейских.

So far, it seems that a protest for free and fair elections is the strongest in #Astana/#NurSultan. Activists report that there are still around 300 protesters in #Almaty (also report problems with streaming around the square). #kazelection2019 pic.twitter.com/YXVFK65ztz — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) 9 июня 2019 г.

Большинство избирательных участков открылась в 7 утра (4 утра по киевскому времени) и закроются в 8 вечера. Также за пределами Казахстана работают 65 иностранных участков для голосования.

Ранее Токаев заявил, что голосование будет "открытым и прозрачным".

Однако, как отмечает издание, ни одно голосование, проведенное в Казахстане с момента провозглашения независимости в 1991 году, международные организации не признавали свободным и честным.

Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Количество протестов в стране после отставки Назарбаева заметно возросла. Участники требовали политических реформ, призывали бойкотировать выборы. Несколько активистов приговорили к штрафам и заключениям.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.