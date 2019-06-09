В Казахстане, где сегодня проходят внеочередные выборы президента, правоохранители задерживают участников митингов. Люди протестуют против избрания фактического преемника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Касим-Жомарт Токаева, у которого, как ожидается, не будет реальных конкурентов, передает Радио Свобода.
Около 100 демонстрантов задержаны. Среди них - репортер казахской службы Радио Свобода Петр Троценко.
"Протестующие, собравшиеся на площади Астаны в крупнейшем городе страны Алматы, призвали бойкотировать выборы, в которых, кроме Токаева, участвуют еще шесть одобренных правительством кандидатов", - говорится в материале.
В Алматы введены усиленные меры безопасности, на Площади Астаны и в других районах города патрулируют десятки полицейских.
Police arrest everyone in #Almaty. Like in #Aktau, people chanting « Shame! Shame! » #kazelection2019 pic.twitter.com/Z4VFhXY3ci— Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) 9 июня 2019 г.
So far, it seems that a protest for free and fair elections is the strongest in #Astana/#NurSultan. Activists report that there are still around 300 protesters in #Almaty (also report problems with streaming around the square). #kazelection2019 pic.twitter.com/YXVFK65ztz— Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) 9 июня 2019 г.
At least 100 arrests almaty #Kazakhstan pic.twitter.com/WujWaxbZal— Joanna Lillis (@joannalillis) 9 июня 2019 г.
Большинство избирательных участков открылась в 7 утра (4 утра по киевскому времени) и закроются в 8 вечера. Также за пределами Казахстана работают 65 иностранных участков для голосования.
Ранее Токаев заявил, что голосование будет "открытым и прозрачным".
Однако, как отмечает издание, ни одно голосование, проведенное в Казахстане с момента провозглашения независимости в 1991 году, международные организации не признавали свободным и честным.
Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".
Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.
Количество протестов в стране после отставки Назарбаева заметно возросла. Участники требовали политических реформ, призывали бойкотировать выборы. Несколько активистов приговорили к штрафам и заключениям.
Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.