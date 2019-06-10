Его арестовали на месяц и 26 дней.

В подконтрольном РФ Киевском районном суде Симферополя началось судебное заседание по избранию меры пресечения крымским татарам, задержанным сегодня в разных частях Крыма.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в частности началось судебное заседание по избранию меры пресечения Ризе Омерову. ФСБ обвиняет его по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

Суд проходит в закрытом режиме.

Обновление. Омерову избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО на месяц и 26 дней, до 5 августа.

«Не были учтены явные смягчающие обстоятельства: он (Ризе Омеров - Авт.) работает, у него трое малолетних детей, сегодня жена родила четвёртого ребёнка. Не убегают от детей, согласитесь. Поэтому мы просили домашний арест, но суд не прислушался», - заявил адвокат Александр Стасюк.

Защита намерена в трёхдневный срок подать апелляционную жалобу.

Обновление 19.33. Суд избрал меру пресечения ещё одному задержанному сегодня крымчанину - Айдеру Джеппарову. Он также будет находиться в СИЗО до 5-го августа.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Под судом в поддержку задержанных крымчан собралось около 50-70 человек.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Фото: facebook/Крымская солидарность

Фото: facebook/Крымская солидарность

Напомним, сегодня в Крыму прошёл ряд обысков в Симферополе, Белогорском районе и в Алуште, в ходе которых было задержано 8 крымских татар. Российские силовики обвиняют их в организации и участии в деятельности террористической организации, по статьям ч.1 ст 205.5 УК РФ и по ч.2 ст. 205.5 УК РФ.