У жены задержанного сегодня в Крыму Ризы Омерова начались преждевременные роды

У жены задержанного сегодня в Крыму Ризы Омерова Севиль Омеровой во время обыска начались преждевременные роды. Об этом корреспонденту LB.ua рассказал адвокат Ризы Омерова, Александр Стасюк.

Севиль сейчас на 7 месяце беременности. Скорая помощь отвезла её в перинатальный центр. Она находится под наблюдением.

Тем временем суд избрал меру пресечения для Омерова - содержание под стражей до 5-го августа.

Напомним, сегодня в Крыму прошёл ряд обысков в Симферополе, Белогорском районе и в Алуште, в ходе которых было задержано 8 крымских татар. Российские силовики обвиняют их в организации и участии в деятельности террористической организации, по статьям ч.1 ст 205.5 УК РФ и по ч.2 ст. 205.5 УК РФ.