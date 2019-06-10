В полиции объяснили, почему не могут установить "загрязнителей" реки Рось химикатами

Правоохранители не установили, кто загрязнил реку Рось химикатами, в частности потому, что злоумышленники "заметали следы", и сейчас невозможно идентифицировать упавший в реку автомобиль.

Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник, передает Громадське.

По ее словам, злоумышленники забрали номерные знаки, в том числе и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.

"Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней", - отметила Олийнык.

Она добавила, что полиция предполагает, что злоумышленники намеренно подожгли автомобиль, потому что "заметали следы".

Также Олейник рассказала, что в воду попало 350-400 литров химикатов. По данным экологов, такое количество не будет иметь тяжелых последствий. Ранее о безопасности химикатов заявили в Винницкой ОГА.

Как сообщалось, накануне в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, гербициды и стимуляторы роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выброса химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.

В Белой Церкви и Умани была приостановлена подача воды.