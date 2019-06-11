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Станцию киевского метро "Печерская" закрывали из-за поломки поезда

По состоянию на 10:00 работа "зеленой ветки" восстановлена.

Станцию киевского метро "Печерская" закрывали из-за поломки поезда

Станцию Киевского метрополитена "Печерская" закрывали для пассажиров из-за поломки поезда.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба КП.

"Техническая неисправность поезда. Поезда ходят от "Красного хутора" до станции "Дружбы народов" и от станции "Кловская" до "Сырца", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 работа "зеленой ветки" была восстановлена.

"Сначала простояли в поезде 15 минут. Затем попросили освободить вагоны. Еще через несколько минут приказали освободить станцию из-за того, что движение поездов приостановлено, - с рекомендациями добираться до места назначения наземным транспортом. Пока поднялись вверх, движение было восстановлено", - рассказал в комментариях один из пассажиров.

Напомним, в апреле Киевский городской совет разрешил коммунальным предприятям "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" под свою гарантию привлечь €50 млн и соответственно €60 млн кредита ЕБРР на закупку трамвайных и вагонов метро.

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