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За два года безвизом с ЕС воспользовались почти 3 млн украинцев

Всего за этот период граждане Украины осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

За два года безвизом с ЕС воспользовались почти 3 млн украинцев
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

С начала действия безвизового режима 9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, в том числе почти 3 млн украинцев направлялись в страны Европейского Союза без виз. Всего за этот период украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Наибольшее количество наших соотечественников - больше 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участка границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией", - отмечается в сообщении.

Кроме того, почти 1 млн украинцев воспользовались авиасообщением. Морское сообщение менее популярно - таким способом пересекли госграницу лишь около 500 человек.

В ГПСУ отметили, что за второй год безвиза зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев, что в 4,2 раза больше чем за первый год - 560 тыс. человек.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, переговоры о предоставлении безвизового режима для граждан Украины продолжались с 2008 года.

11 июня 2017 года безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил. По данным Госпогранслужбы, безвизом с ЕС пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки.

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