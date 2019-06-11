Военным до 1 сентября пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС

Пересчет будет осуществляться по формуле год за три.

Украинским военнослужащим пересчитают льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил на Донбассе по формуле год за три.

Об этом сообщается на сайте Оперативного командования "Север".

"Военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава ВСУ пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №435 от 22 мая 2019 года. Оно вносит изменения в другое постановление - №393 от 17 июля 1992 года "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны и членам их семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала ООС военнослужащие получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в Антитеррористической операции. Вычислялась она также как год за три.

"С окончанием АТО и началом ООС законодательству потребовались изменения. Таким образом, они и были внесены в вышеуказанное постановление. Поэтому, военнослужащим, участвовавшим в ООС с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет. Пересчет будет осуществляться так же - год за три", - сообщили в пресс-службе командования.

Согласно распоряжению министра обороны от 4 июня 2019 года такой пересчет в воинских частях должен осуществиться до 1 сентября текущего года.

Напомним, 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция на востоке Украины официально завершилась, контроль над линией разграничения перешел к Объединенным силам.

В июне прошлого года Верховная Рада распространила льготы участников АТО на участников ООС.