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Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина

69% опрошенных считают, что обучение нужно начинать в начальных классах.

Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Виктор Соколов
Фото: Макс Требухов

Введение программирования в школьную программу в качестве отдельного предмета считают необходимым почти 84% родителей. Об этом на презентации социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний EVEREST, заявил вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов.

Исследование было посвящено перспективам раннего программирования в украинских школах и прошло в апреле-мае 2019 года. В соцопросе приняли участие украинцы, у которых есть дети школьного возраста.

"83,8% респондентов согласились, что программирование необходимо внедрить в школьную программу. То есть кроме информатики, необходимо внедрить отдельный предмет. На вопрос "надо ли вводить предмет "программирование" в начальных классах", утвердительно ответили 69,1%", - рассказал Виктор Соколов.

При этом 88,8% родителей считают, что профессия программиста через 5-10 лет будет востребованной.

84% респондентов убеждены, что основы программирования в будущем понадобятся представителям разных профессий, а не только программистам.

Родители соглашаются с тем, что изучение программирования способствует развитию логического и аналитического мышления (86,2%), навыков командной работы (62,7%), воображения и творческих способностей (77%), умения решать сложные задачи путем разделения их на меньшие части (76%).

В то же время 69,9% родителей опасаются, что внедрение предмета "программирование" может ухудшить здоровье ребенка. А 52% опрошенных считают программирование слишком сложным предметом.

57% респондентов считают, что чем раньше ребенок начнет изучать программирование, тем лучше. 35% родителей уверены в том, что этот предмет одинаково полезен как для мальчиков, так и для девочек.

Утверждение о том, что программирование обеспечит ребенку конкурентные преимущества в будущей профессиональной жизни поддержали 79,8% респондентов.

Справка. В исследовании приняли участие 1000 респондентов во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,1%.

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