Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Армія+ почалось опитування щодо проходження БЗВП

Опитування триватиме з 27 листопада до 10 грудня.

У Армія+ почалось опитування щодо проходження БЗВП
Фото: Міноборони

У застосунку Армія+ запустили нове опитування для збору зворотнього зв’язку від військовослужбовців щодо проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“У ньому досліджується реальний досвід військових: як проходило навчання, які труднощі виникали, чи стосувалися вони організації процесу, умов проживання, забезпечення чи побуту”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що відповіді допоможуть визначити проблемні ділянки та пріоритетні задачі для вдосконалення БЗВП.

Опитування анонімне, воно охоплює ключові аспекти БЗВП - від інструкторської роботи й практичних занять до розміщення, забезпечення та взаємодії в навчальному центрі.

Опитування триватиме з 27 листопада до 10 грудня та складається з понад 30 запитань. Пройти його можна в розділі “Опитування” в Армія+.

В Міноборони нагадали, що від початку роботи Армія+ проведено вже 19 опитувань, і у середньому близько 20 тис. користувачів долучаються до кожного з них. 

На основі відповідей у цих опитуваннях запроваджено низку змін, зокрема запущено функцію мультипідпису для командирів, оновлено стратегію забезпечення сухпайками, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.

  • Навесні у Збройних Силах України було оновлено програму БЗВП.
  • Минулого  року стало відомо, що базову військову службу проходитимуть усі призовники віком від 18 до 25 років. Складатиметься вона з двох частин: базової та фахової. У мирний час Міноборони заклало на всю службу п’ять місяців. У воєнний період - три. 
  • Докладніше про це і про те, в чому різниця між БЗВП і базовою військовою  службою, читайте в матеріалі LB.ua "В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії".
