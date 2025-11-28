У Армія+ почалось опитування щодо проходження БЗВП

У застосунку Армія+ запустили нове опитування для збору зворотнього зв’язку від військовослужбовців щодо проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“У ньому досліджується реальний досвід військових: як проходило навчання, які труднощі виникали, чи стосувалися вони організації процесу, умов проживання, забезпечення чи побуту”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповіді допоможуть визначити проблемні ділянки та пріоритетні задачі для вдосконалення БЗВП.
Опитування анонімне, воно охоплює ключові аспекти БЗВП - від інструкторської роботи й практичних занять до розміщення, забезпечення та взаємодії в навчальному центрі.
Опитування триватиме з 27 листопада до 10 грудня та складається з понад 30 запитань. Пройти його можна в розділі “Опитування” в Армія+.
В Міноборони нагадали, що від початку роботи Армія+ проведено вже 19 опитувань, і у середньому близько 20 тис. користувачів долучаються до кожного з них.
На основі відповідей у цих опитуваннях запроваджено низку змін, зокрема запущено функцію мультипідпису для командирів, оновлено стратегію забезпечення сухпайками, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.
- Навесні у Збройних Силах України було оновлено програму БЗВП.
- Минулого року стало відомо, що базову військову службу проходитимуть усі призовники віком від 18 до 25 років. Складатиметься вона з двох частин: базової та фахової. У мирний час Міноборони заклало на всю службу п’ять місяців. У воєнний період - три.
- Докладніше про це і про те, в чому різниця між БЗВП і базовою військовою службою, читайте в матеріалі LB.ua "В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії".