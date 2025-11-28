Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині

"Сьогодні, 28 листопада, Краматорська громада зазнала ворожого обстрілу - о 12:15 із застосуванням БпЛА "Герань-2" російські війська завдали удару по приватному сектору… Пошкоджено два житлових будинки", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Російські окупанти завдали ударів по Краматорській громаді на Донеччині. Унаслідок атак пошкоджені приватні будинки.

