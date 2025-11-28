Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем'єра
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині

Ворог атакував житлові будинки безпілотниками.

Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині
Краматорська міська рада

Російські окупанти завдали ударів по Краматорській громаді на Донеччині. Унаслідок атак пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Сьогодні, 28 листопада, Краматорська громада зазнала ворожого обстрілу - о 12:15 із застосуванням БпЛА "Герань-2" російські війська завдали удару по приватному сектору… Пошкоджено два житлових будинки", – ідеться у повідомленні.

Постраждалих немає.
