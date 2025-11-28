Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині

Російські окупанти завдали ударів по Краматорській громаді на Донеччині. Унаслідок атак пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Сьогодні, 28 листопада, Краматорська громада зазнала ворожого обстрілу - о 12:15 із застосуванням БпЛА "Герань-2" російські війська завдали удару по приватному сектору… Пошкоджено два житлових будинки", – ідеться у повідомленні.
Постраждалих немає.
- Російські окупанти завдали авіаударів по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини. Є двоє загиблих, ще двоє поранені.