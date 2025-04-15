У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки

У Збройних Силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки.

Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем, повідомляє Генштаб.

"Розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони", - йдеться в повідомленні.

Із 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть підготовку за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить підготовку повторно. Йдеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

"Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення", - зазначили в Генштабі.