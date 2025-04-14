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Сирський: з початку року ЗСУ знищили понад 11,5 тисячі ворожих автомобілів

Сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до окупантів.

Сирський: з початку року ЗСУ знищили понад 11,5 тисячі ворожих автомобілів
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку 2025 року РФ на війні в Україні втратила 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом з початку 2024 року було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника", — ідеться у повідомленні.

За словами генерала Сирського, знищення логістики ворога — одна з ключових задач Сил оборони України. 

Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів.

"Дякую українським воїнам за професійну та ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — резюмував Сирський.

  • За добу Сили оборони ліквідували 1310 окупантів, 19 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
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