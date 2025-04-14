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У лікарнях Сум після удару росіян балістикою перебувають 38 людей

Серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. 

У лікарнях Сум після удару росіян балістикою перебувають 38 людей
Суми, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС

Зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини. 

“Робиться все, щоб допомогти максимально”, ‒ зазначив він. 

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Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. Двоє дітей загинули, ще 15 поранені.

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