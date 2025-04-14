Росіяни обстріляли Куп'янськ і Шевченкове на Харківщині, є жертви

У понеділок, 14 квітня, російська армія вдарила з артилерії по Куп'янську та с. Шевченкове у Харківській області. Унаслідок обстрілу загинули люди.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську внаслідок артилерійського обстрілу РФ загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка.

У с. Шевченкове ворог вдарив із РСЗВ. Травми не сумісні з життям отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік.