Росіяни обстріляли Куп'янськ і Шевченкове на Харківщині, є жертви

У понеділок, 14 квітня, російська армія вдарила з артилерії по Куп'янську та с. Шевченкове у Харківській області. Унаслідок обстрілу загинули люди.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Куп'янську внаслідок артилерійського обстрілу РФ загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка.
У с. Шевченкове ворог вдарив із РСЗВ. Травми не сумісні з життям отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік.
- Упродовж доби у Харківській області через російські обстріли загинули двоє жінок. Постраждав чоловік. Окупанти зруйнували та пошкодили будинки, інфраструктуру, склад із продуктами та дитячий садок.