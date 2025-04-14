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Росіяни вбили на Харківщині двох жінок, понівечили склад із продуктами і садок

Через обстріли поранений чоловік.

Росіяни вбили на Харківщині двох жінок, понівечили склад із продуктами і садок
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби у Харківській області через російські обстріли загинули двоє жінок. Постраждав чоловік. Окупанти зруйнували та пошкодили будинки, інфраструктуру, склад із продуктами та дитячий садок.

Про це йдеться у звіті начальника ОВА Олега Синєгубова. 

На світанку у Салтівському районі Харкова відбулося влучання БпЛА в колишню територію цивільного підприємства. Також внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 м.кв. Крім того, пошкодженно скління вікон 3 прилеглих приватних будинків.

У Київському районі міста БпЛА типу "Молнія" влучив перед будівлею "ДНЗ (ясла-садок). Також в прилеглих будинках пошкоджено 5 вікон, 15 балконів, скління сходових клітин.

У Богодухівському районі:  у с. Петрівка  унаслідок влучання двох БПЛА в огорожу домоволодіння пошкоджено паркан, вікна та фасад будинку. В с. Уди відбулося влучання 2 КАБів на відкритій території. А в с. Турове унаслідок влучання КАБ по відкритій місцевості частково пошкоджено приміщення недіючої конеферми, водонапірна башта та енергомережі.

У Куп'янському районі: в с. Приколотне FPV-дрон влучив  в проїжджу частину автодороги. У с. Ківшарівка унаслідок обстрілу постраждав 71-річний чоловік. В  Куп'янську унаслідок обстрілу КАБ горіли конструктивні елементи гаражу на площі 10 м.кв. Пошкоджено скління вікон 2 багатоквартирних будинків. Загинули 59-річна та 75-річна жінки.

У Ізюмському районі: в с. Шийківка після обстрілу FPV-дроном горів будинок, в с. Богуславка унаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок.

У Харківському районі: в с. Козача Лопань унаслідок обстрілу КАБ пошкоджені приватні будинки.

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

 На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

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