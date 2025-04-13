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За тиждень українська ППО знищила понад пів тисячі ворожих повітряних цілей

Найбільше захисники збили безпілотників типу "Shahed".

За тиждень українська ППО знищила понад пів тисячі ворожих повітряних цілей
Фото ілюстративне
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Упродовж тижня, із 7 по 13 квітня, протиповітряна оборона Cил оборони знищила 551 повітряну ціль.

Як повідомили у Повітряних силах, вдалося ліквідувати: 

  • 229 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 145 розвідувальних БпЛА;
  • 177 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 117 літаковильотів, зокрема:

  • близько 60 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 1283 бойові вильоти, з них:

  • 1103 розвідувальні вильоти із використанням БпЛА;
  • 180 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Бойові втрати противника орієнтовно склали понад 80 осіб та12 ворожих укриттів.

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