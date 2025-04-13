За тиждень українська ППО знищила понад пів тисячі ворожих повітряних цілей

Упродовж тижня, із 7 по 13 квітня, протиповітряна оборона Cил оборони знищила 551 повітряну ціль.

Як повідомили у Повітряних силах, вдалося ліквідувати:

229 ударних БпЛА типу Shahed;

145 розвідувальних БпЛА;

177 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 117 літаковильотів, зокрема:

близько 60 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 1283 бойові вильоти, з них:

1103 розвідувальні вильоти із використанням БпЛА;

180 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Бойові втрати противника орієнтовно склали понад 80 осіб та12 ворожих укриттів.