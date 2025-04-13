За тиждень українська ППО знищила понад пів тисячі ворожих повітряних цілей

Упродовж тижня, із 7 по 13 квітня, протиповітряна оборона Cил оборони знищила 551 повітряну ціль.
Як повідомили у Повітряних силах, вдалося ліквідувати:
- 229 ударних БпЛА типу Shahed;
- 145 розвідувальних БпЛА;
- 177 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 117 літаковильотів, зокрема:
- близько 60 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 1283 бойові вильоти, з них:
- 1103 розвідувальні вильоти із використанням БпЛА;
- 180 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Бойові втрати противника орієнтовно склали понад 80 осіб та12 ворожих укриттів.
- Російська армія з початку 2025 року зазнала рекордних втрат — понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими.