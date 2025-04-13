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Генштаб про російську атаку на Суми: "Наша відповідь буде жорсткою"

У Генштабі нагадали, що російські воєнні злочини не мають терміну давності.

Генштаб про російську атаку на Суми: "Наша відповідь буде жорсткою"
наслідки обстрілу РФ по Сумах
Фото: Ігор Клименко

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на російський удар по центру Сум і пообіцяли "жорстку відповідь". 

"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей", – йдеться у повідомленні. 

Зазначено, що, не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики — воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.

Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх. Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату.

"Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання", – наголосили у Генштабі. 

  • Сьогодні, 13 квітня, росіяни у центрі Сум вбили понад 30 людей. Ще понад 110 є пораненими. 
  • Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.
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